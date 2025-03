È stato segnalato da un cane antidroga, parte delle tre unità cinofile (due di queste arrivate appositamente da Cagliari) utilizzate dalla Guardia di finanza di Oristano in occasione della Sartiglia. Così è iniziato l'intervento che ha portato all'arresto di un giovane di 23 anni, residente a Mogoro.

È successo ieri nel parcheggio multipiano di via Foscolo, attorno alle 19, al termine delle pariglie. Il cane antidroga ha segnalato il giovane che, alla vista dei militari, ha cercato la fuga e provato a liberarsi della droga gettandola oltre la recinzione di un cantiere lì presente. Ma è stato raggiunto e bloccato dai finanzieri, che hanno anche recuperato quanto aveva lanciato: un involucro con 16 dosi di cocaina, ciascuna del peso di un grammo.

A seguito dell'intervento, è stata svolta una perquisizione nella casa dell'arrestato, a Mogoro. Lì sono state trovate sostanze da "taglio", un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della droga della stessa tipologia di quello già sequestrato. In aggiunta, sono state trovate delle dosi di marijuana e alcune cartucce per armi da fuoco possedute illegalmente. Per l’intero materiale è scattato il sequestro.

In mattinata a Oristano si è svolto il rito per direttissima, con la condanna del ventitreenne per il reato in materia di droga e per il possesso abusivo delle munizioni. L'intervento fa parte del servizio di contrasto alla droga, rafforzato in occasione della Sartiglia: nella giornata di ieri segnalati anche alcuni giovani, tra cui tre minorenni, per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata