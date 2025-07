Per scoprire se la deposizione delle uova c'è stata bisognerà attendere il calare del sole, le 19,30 circa.

Solo a quel punto si scoprirà se davanti a tutti, a dieci metri circa dalla battigia, ci sarà uno spettacolo della natura. Dal pomeriggio di giovedì nella spiaggia di Maimoni, territorio del Sinis, una zona è stata interdetta al transito: ci sono tracce di una possibile nidificazione di Caretta Caretta. Sono stati alcuni bagnanti, questa mattina, a segnalare la vicenda ai biologi del Cnr arrivati ​​immediatamente sul posto. Come ha fatto sapere l'esperto Andrea Camedda, una tartaruga Caretta caretta stanotte ha lasciato alcune tracce nella sabbia, un evento unico per questa zona. Stasera gli esperti verificheranno se c'è la presenza o meno delle uova. Se quindi in sostanza il tentativo è andato a buon fine. In Sardegna sarebbe la seconda volta durante la stagione estiva 2025.

Il 3 giugno scorso una tartaruga, all'alba, ha depositato le uova sull'arenile di Maladroxia, a Sant'Antioco. Poi ha raggiunto l'acqua e ha lasciato nella spiaggia le uova coperte dalla sabbia.

