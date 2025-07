In tempi di emergenza idrica anche i comuni di Boroneddu e Paulilatino fanno la scelta di limitarne l’utilizzo ai soli scopi essenziali.

Lo prevede un’ordinanza firmata in questi giorni dai sindaco Angelo Mele e Domenico Gallus come già hanno fatto diversi colleghi nel territorio dell’Alto oristanese.

Vietato quindi utilizzare l’acqua prelevata dall’acquedotto per il lavaggio di veicoli, per la pulizia di piazzali, strade private, annaffiare cortili, prati, riempire piscine di qualsiasi dimensione. E si raccomanda di cercare in ogni caso di limitarsi nel consumo della risorsa idrica.

