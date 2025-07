Ad Abbasanta proseguono gli appuntamenti di “Estate in cultura”, la kermesse messa a punto dall’Amministrazione comunale. Iniziata a maggio ora prosegue il 17 luglio con una commedia portata in scena, alle 21.30 all’oratorio parrocchiale, dalla compagnia teatrale S’Anaedda di Zeddiani.

Il giorno successivo, alle 21, sarà piazza della Vittoria ad ospitare “Tango argentino”, evento a cura della Scuola civica di musica. Il 21 luglio, alle 19 sempre in piazza della Vittoria, sarà presentato il libro di Bibbiana Cau “La levatrice”. Ancora una commedia il 25 luglio: in scena alle 21,30 l’Associazione filodrammatica Guspinese APS. Attesa anche per l’appuntamento del 29 luglio quando saranno protagonisti gli anziani del paese. Alle 19, all’agorà, sarà infatti presentata al pubblico la raccolta di interviste fatte agli ultraottantenni abbasantesi.

La rassegna estiva chiude il 31 luglio con la proiezione, alle 21,30 in piazza della Vittoria, della pellicola “L’amore e la gloria. La giovane Deledda” , film diretto da Maria Grazia Perria e prodotto da Terra de Punt.

«Gli eventi – chiariscono dall’Amministrazione comunale – saranno occasione per continuare a vivere insieme un’estate all’insegna della cultura, della musica e del teatro».

