La scoperta è avvenuta a Cabras, al calar del sole, dopo le 19.

Davanti a tutti, a dieci metri circa dalla battigia della spiaggia di Maimoni, uno spettacolo della natura: una tartaruga Caretta Caretta la notte scorsa, approfittando del silenzio e della pace della zona, è riuscita a depositare un nido.

Per sapere quante sono le uova bisognerà attendere la schiusa, ci vorranno circa 50 giorni: la tempistica dipende dalle temperature, dai venti e dal calore della spiaggia.

La zona resterà interdetta e recintata con una rete metallica per limitare al massimo il rischio di interazione con le attività di curiosi e bagnanti. La videosorvegliata invece sarà installata dal quarantesimo giorno.

Sul posto sono ancora presenti i biologi del Cnr e tanti curiosi, arrivati per partecipare da vicino all'evento che era stato annunciato. La spiaggia infatti era già stata interdetta al transito questa mattina, dopo che alcuni bagnanti avevano segnalato agli esperti la presenza di tracce di una possibile nidificazione di Caretta Caretta. Un evento unico per questa zona. Come hanno spiegato i biologi nella spiaggia di Maimoni non era mai accaduto un evento simile. Da oggi la zona sarà sicuramente meta di curiosi.

