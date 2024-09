Incidente stradale nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo la SP10 all’incrocio con la SP11.

Due le auto e quattro le persone coinvolte.

Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza lo scenario e in sinergia con il personale del servizio sanitario hanno provveduto ad estrarre una persona dalle lamiere.

Sul posto anche le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.

