Forse volevano festeggiare l'inizio del nuovo anno con qualche euro in più nelle tasche. Nuovo blitz dei vandali nelle aree parcheggio di Oristano.

Nella serata di Capodanno qualcuno ha cercato di festeggiare pensando di mettere in tasca qualche soldo in soldo: scassinati i parchimetri dei multipiano di via Carducci e vico Verdi, i ladri sono andati via con poco più di 500 euro.

Ma non solo: hanno provocato anche ingenti danni agli impianti. Questa volta infatti sono state danneggiate anche le telecamere di videosorveglianza.

Sono stati i dipendenti della società The park (che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento in città) a scoprire l’accaduto questa mattina e a dare subito l’allarme segnalando il raid ai responsabili della ditta che subito dopo hanno denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

Già in passato l’azienda ha subito danni da parte di ladruncoli che periodicamente prendono di mira gli impianti nella speranza di racimolare denaro in modo facile e veloce. Peccato che arrechino un grave danno alla ditta The Park. Tanti episodi identici nel 2024 ma anche nel 2023.

