Sarà una sfida goliardica in sella agli asinelli, un modo per ironizzare la Sartiglia vera, divertendosi. A Oristano torna “Su Sattilliu a moenti”, la Sartiglia degli asini, che nelle edizioni degli anni scorsi ha richiamato tantissimi spettatori. La parodia della giostra equestre andrà in scena sabato primo marzo in via Mazzini, quando in città si contano le ore prima del grande vento. Sarà guidata da Antonello Congiu, “Su componidori”. È stato scelto alcune settimane fa da un gruppo di amici che hanno voluto nuovamente partecipare a questo momento di spensieratezza come il carnevale è.

È stata la neo associazione “Mini cavalieri Eleonora d’Arborea", formata da alcuni genitori dei bambini che frequentano il Centro ippico Usignolo, a voler riproporre la manifestazione. «La Sartiglia è anche divertimento», ha detto la presidente dell'associazione Rosa Maura Fiori. «Ecco perché abbiamo deciso di riproporla. Sarà una grande festa». E domani primo febbraio ci sarà la nomina ufficiale.

Il corteo partirà da via Palmas 62 per poi arrivare alle 15.30 in via Sant'Antioco 6, dove verrà consegnato il cero a Su Componidori e ai suoi compagni.

