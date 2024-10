I Riformatori sardi puntano a crescere e radicarsi in città. Dopo la fase di riorganizzazione della scorsa estate che ha visto il sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna, assumere l’incarico di coordinatore provinciale e l’uscente, Andrea Santucciu, essere nominato commissario cittadino, nei giorni scorsi il partito si è riunito per fissare obiettivi e progetti per i prossimi mesi.

Un’assemblea partecipata, alla quale hanno preso parte i sindaci di Oristano Massimiliano Sanna, di Bonarcado Annalisa Mele e di Santa giusta, Andrea Casu, oltre a numerosi amministratori. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione del simbolo nel territorio in un’ottica di rilancio dell’azione programmatica.

Dopo l’introduzione, a cura del coordinatore provinciale, i lavori sono proseguiti con un ampio dibattito dal quale sono emersi spunti e proposte utili per pianificare le prossime attività. Dalla storica battaglia sull’insularità alla sanità, passando per la tutela del paesaggio: tanti i temi cari ai Riformatori sardi.

«Tra gli obiettivi che saranno alla base delle prossime iniziative - ha sottolineato Claudio Pinna - quello di rinforzare la presenza del partito in provincia, creare nuove occasioni di confronto e momenti formativi, promuovere incontri, anche dislocati nel territorio, su tematiche di rilievo sia regionale che locale, anche in sintonia con le iniziative lanciate dal partito a livello regionale».

© Riproduzione riservata