L’obiettivo è quello di garantire dalla prossima settimana la prosecuzione dell’assistenza sanitaria ai pazienti della dottoressa Gianfranca Atsoggiu, scomparsa di recente, ma anche agli altri eventuali pazienti rimasti senza medico di base dell’ambito di Oristano, che comprende anche i comuni di Palmas Arborea e Santa Giusta.

A Oristano da lunedì 22 settembre riapre l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale in via Carducci, al numero civico 33, nella sede del punto di continuità assistenziale. É la soluzione messa in campo dalla direzione della Asl 5 e del Distretto di Oristano e dalla Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio”.

Per la riattivazione dell’Ascot si sono rese disponibili le dottoresse Chiara Biagini e Simona Obino, che già svolgono le attività di assistenza ai pazienti della dottoressa Atsoggiu.

In attesa dell’espletamento delle procedure burocratiche legate al bando di sostituzione del posto rimasto vacante e, dunque, dell’individuazione di un nuovo medico di medicina generale per lo stesso ambito, sarà dunque riattivato l’Ascot di Oristano.

La Asl fa sapere che i turni successivi verranno comunicati la prossima settimana.

