A partire da lunedì 22 settembre, l'ambulatorio straordinario di comunità territoriale (ASCoT) di Oristano riaprirà in via Carducci, 33, nella sede del punto di continuità assistenziale (guardia medica).

L'obiettivo è garantire l'assistenza sanitaria ai pazienti della dottoressa Gianfranca Atsoggiu, scomparsa di recente, e ad altri eventuali pazienti rimasti senza medico di base nell'ambito di Oristano, che comprende anche i comuni di Palmas Arborea e Santa Giusta.

Gli orari del primo turno saranno dalle 14 alle 19. I turni successivi verranno comunicati la prossima settimana.

Le dottoresse Chiara Biagini e Simona Obino si sono rese disponibili per la riattivazione dell'ASCoT e già svolgono le attività di assistenza ai pazienti della dottoressa Atsoggiu.

© Riproduzione riservata