Amara sorpresa per numerosi automobilisti oristanesi che, all’uscita dal cinema Ariston, non hanno trovato la propria auto dove l’avevano lasciata. In via della Conciliazione, infatti, è scattata una vera e propria raffica di multe: una quindicina di sanzioni e diversi veicoli rimossi dal carro attrezzi.

Intorno alle 19, gli uomini della Polizia Municipale sono stati allertati per il caos che si era creato nella via, dove molte auto erano parcheggiate in modo irregolare: su entrambi i lati della carreggiata e in diversi casi addirittura in senso contrario di marcia. Una situazione che aveva reso difficoltoso il passaggio dei veicoli, in particolare all’altezza dell’incrocio con via Martiri di Belfiore, dove la circolazione era praticamente bloccata.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno lavorato a lungo per ripristinare l’ordine e liberare la strada. Un fuori programma impegnativo per la Municipale e una serata decisamente amara per i proprietari dei mezzi, che all’uscita dal cinema si sono ritrovati con una multa – o peggio, senza auto.

© Riproduzione riservata