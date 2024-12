Un bilancio finale del tutto positivo: sono stati raccolti un tutto 3.450 euro, fondi con i quali verrà realizzato anche un murale nel giardino dell’hospice. Ha avuto un grande successo la serata di solidarietà per finanziare e quindi rendere accogliente l’area verde di quella struttura dove si trovano tante persone che soffrono. Il Museo Diocesano di Oristano, in piazza Duomo, pochi giorni fa ha ospitato il concerto solidale del quartetto d’archi “Anni Diversi”. Sul palco Paolo Costa, voce e chitarra, Andrea Morelli, sassofono e flauto, Diego Deiana, violino, e Matteo Costa, contrabbasso. L’evento era finalizzato alla raccolta di fondi da utilizzare per la cura e l’ampliamento del giardino dell’hospice di Oristano, struttura che accoglie e si prende cura dei pazienti non guaribili, accompagnandoli nella delicata fase del fine vita. La raccolta fondi è stata organizzata dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, grazie al quale è stato possibile realizzare la prima parte dell’area verde antistante all’hospice e donare ai pazienti e agli operatori uno spazio all’aperto accogliente e ricco di fiori e colori dove trascorrere del tempo. Un’occasione, dunque, per coniugare ottima musica e solidarietà, contribuendo a rendere ancora più accogliente una struttura che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della sanità oristanese.

