C’è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda di iscrizione ai servizi per la prima infanzia del Comune per l’anno scolastico 2026/2027. Il bando è rivolto ai genitori dei bambini residenti in città, di età compresa tra zero e tre anni, con la possibilità di accogliere anche i non residenti nel caso in cui, esaurite le graduatorie, restino posti disponibili.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale dei servizi scolastici comunali. Una procedura ormai standardizzata che punta a semplificare l’accesso, ma che richiede attenzione alle scadenze: oltre il termine fissato non sarà possibile presentare domanda.

Per supportare le famiglie è possibile contattare l’Ufficio Prima Infanzia ai numeri 331 7503573 o 0783 791236, oppure via email all’indirizzo primainfanzia@comune.oristano.it. Attivo anche il servizio WhatsApp al numero 331 7503573. Gli uffici sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, previo appuntamento.

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