Con 226 bambini che hanno ottenuto un posto, prende forma la graduatoria provvisoria per l’accesso alle ludoteche comunali di Oristano nell’anno educativo 2025/2026. Le domande complessive sono state 326 e l’elenco, diffuso dal Comune, è consultabile sul sito istituzionale fino al 2 ottobre, data entro cui le famiglie potranno inviare osservazioni tramite l’apposito modulo.

Nel dettaglio, a San Nicola hanno trovato posto 19 piccoli dell’infanzia, mentre altri 27 restano in attesa; per la primaria i posti assegnati sono 58, con 20 richieste rinviate. A Torangius i bambini dell’infanzia che hanno ottenuto l’accesso sono 19, con 12 esclusi provvisoriamente, mentre tra gli alunni della primaria figurano 57 inserimenti e 20 domande sospese. A Donigala risultano inseriti 13 bimbi dell’infanzia (5 restano fuori) e 26 della primaria (12 in attesa). Più agevole la situazione a Silì: i 10 iscritti all’infanzia sono tutti entrati, mentre per la primaria 24 hanno avuto conferma e 4 restano fuori graduatoria.

La pubblicazione è un passaggio decisivo in vista dell’approvazione definitiva delle liste, che avverrà dopo le verifiche sulle eventuali osservazioni.

