Sabato 5 luglio alle 10:30, nella sede di via De Castro, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia incontrerà le attività produttive del centro storico di Oristano. L’iniziativa, voluta dal coordinatore cittadino Fulvio Deriu, punta ad avviare un confronto diretto con gli esercenti sulle problematiche che incidono sulla tenuta economica delle attività locali.

«Per trasformare le richieste in azione amministrativa – spiega Deriu – è fondamentale partire dall’ascolto. Abbiamo ritenuto doveroso aprire una fase di dialogo propedeutica a scelte condivise, con l’obiettivo del benessere degli operatori».

Non è difficile immaginare che al centro del confronto ci saranno soprattutto due temi caldi: la Ztl e la gestione dei dehor, questioni che da mesi animano il dibattito cittadino e non solo tra i commercianti. Secondo indiscrezioni, infatti, su entrambi i fronti non ci sarebbe piena sintonia neppure all’interno della maggioranza.

