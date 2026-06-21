Il prato è secco, le aiuole appaiono trascurate e l’opposizione chiede conto all’amministrazione comunale. Finisce nel mirino del centrosinistra lo stato delle aree verdi di piazza Manno, una delle piazze simbolo del centro storico e sempre più spesso teatro di eventi e manifestazioni cittadine.

I consiglieri comunali hanno presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore al Verde pubblico sullo «stato di degrado dell’aiuola e del manto erboso di piazza Manno e sulla verifica dell’efficacia degli interventi di manutenzione del verde pubblico». Primo firmatario Giuseppe Obinu.

Nel documento si evidenzia come «l’aiuola e il manto erboso presenti nella piazza versino in uno stato di evidente degrado, con estese porzioni di prato secche e prive delle necessarie condizioni di decoro». Una situazione che, secondo i consiglieri, risulta ancora più evidente durante gli eventi che animano il centro storico, con inevitabili ripercussioni sull’immagine della città.

L’interrogazione richiama anche i costi sostenuti dal Comune per la manutenzione del verde e il ricorso ad appalti specifici per la gestione specialistica dei tappeti erbosi, scelta che farebbe emergere criticità nell’attività ordinaria svolta dalla partecipata Oristano Servizi.

Per questo motivo l’opposizione chiede di conoscere le ragioni del deterioramento dell’area verde, quali interventi siano stati eseguiti negli ultimi dodici mesi e quali costi abbiano comportato. I consiglieri domandano inoltre se siano state accertate eventuali responsabilità tecniche o gestionali legate alle condizioni attuali della piazza.

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