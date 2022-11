La multinazionale spagnola Elecnor del settore elettrico e delle telecomunicazioni assumerà 15 studenti del quinto anno dell’istituto tecnico Othoca di Oristano dopo la frequenza del corso formativo certificato “Corso Base Multiprofilo”.

La bella e importante notizia è arrivata nel corso di un incontro organizzato nell’aula magna dell’istituto allo scopo di avvicinare gli studenti e le studentesse delle quinte classi al mondo del lavoro.

All’evento hanno partecipato gli studenti dei corsi di meccanica, elettrotecnica, informatica ed elettronica, questi ultimi della sede staccata di Ales.

Il “Corso Base Multiprofilo” è finalizzato infatti all’acquisizione delle competenze di base necessarie, per accedere, previo superamento di un esame, al corso specialistico abilitante e al conseguimento di una qualificazione certificata per lavorare in ditte appaltatrici che eseguono lavori sugli impianti elettrici di Enel. Il corso prevede 80 ore di lezione che saranno erogate dall’Istituto di Formazione Agorà.

“A conclusione dell’esame di maturità - sottolinea il dirigente scolastico Franco Frongia - i quindici studenti frequenteranno uno stage estivo di 40 ore e con superamento della prova finale saranno assunti dalla multinazionale nelle proprie filiali che operano in Sardegna". “Questo consente ai neodiplomati - evidenzia Frongia - un inserimento immediato nel mondo del lavoro in settori strettamente connessi ai profili di uscita dei ragazzi dell’Itis Othoca. L’unità procurement di Enel Italia, in qualità di promotore di iniziative atte a favorire il collegamento tra scuola e lavoro ed elevare le competenze e la preparazione dei giovani e l’inserimento al lavoro, supporta le imprese contribuendo a facilitare i contatti con gli istituti tecnici, mettendo a disposizione esperienza, strumenti e competenze in particolare sul tema della sicurezza del lavoro.

