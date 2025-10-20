Da oggi, lunedì 20 ottobre, è possibile prenotarsi per sottoporsi alla vaccinazione contro l’influenza stagionale nel territorio della Asl 5 di Oristano: il vaccino sarà somministrato in tutti i centri vaccinali della provincia e negli ambulatori dei medici di famiglia aderenti.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale è già stata avviata nelle case di riposo e nelle residenze assistenziali della provincia, dove proseguiranno anche nelle prossime settimane. Una volta messe in sicurezza le persone più fragili, a partire da lunedì 10 novembre si partirà con la vaccinazione di tutti i soggetti che ne faranno richiesta, con una particolare attenzione alle categorie a maggiore rischio, per le quali il vaccino è gratuito e raccomandato. Chi intende sottoporsi al vaccino antinfluenzale può prenotarlo da oggi, lunedì 20 ottobre, presso uno degli 11 centri vaccinali della provincia.

A Oristano città è possibile prenotare la vaccinazione nella sede di via Carducci, dalle 9 alle 13, e dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 17. In alternativa è possibile telefonare al numero 0783.317704 o inviare una e-mail a vaccinazioni@asloristano.it con i propri dati anagrafici.

«Il messaggio che vogliamo lanciare – spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – è che la vaccinazione è fondamentale per proteggere se stessi e le persone che ci sono vicine: nonni, bambini, pazienti, ma anche colleghi di lavoro ed amici».

