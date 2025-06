Basta uno sguardo all’altezza delle ruote per rendersi conto che la città non è per tutti. Che si tratti di una sedia a rotelle o di un passeggino, fa poca differenza: a Oristano più che di percorso urbano si potrebbe parlare di percorso a ostacoli.

Lo sa bene il 43enne Gianluca Contini che ogni giorno affronta la città in carrozzina e che già sei mesi fa aveva lanciato il suo grido d’allarme quando, bloccato in viale Diaz davanti ad una pedana-trappola, aveva dovuto richiedere l’aiuto della polizia.

A rilanciare il problema è una mozione depositata dai consiglieri comunali del centrosinistra. Dal Comune, però, arrivano rassicurazioni: «Il Peba è già stato redatto ed è attualmente all'attenzione della Giunta».

