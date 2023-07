I gatti che riescono a sopravvivere sono pochissimi. Muoiono a causa del caldo o perché non bevono e mangiano da chissà tante ore. È allarme nella borgata marina di Torregrande: da circa un mese c’è chi abbandona i gatti appena nati dentro gli scatoloni, quasi sempre sono avvolti con degli stracci vecchi.

Succede esattamente tra la fine del lungomare e il Beach bar, zona dove è presente una colonia felina. L’allarme arriva proprio dai gattari che giornalmente raggiungono la zona per accudire i tanti gatti presenti.

«Ciò che sta succedendo è gravissimo - denuncia Alberto Barbieri, gattaro - Abbandonare gli animali è un reato. In appena venti giorni abbiamo trovato ben tre scatoloni. Quasi tutti i gatti poi sono morti».

Il primo episodio risale allo scorso 19 giugno. Qualcuno ha abbandonato tre gatti appena nati. Un altro scatolone è stato abbandonato il tre luglio: all’interno c’erano due gatti di circa due mesi. Poi ancora il tre luglio: questa volta quattro gattini appena nati sono stati trovati avvolti con due magliette sporche di sangue.

«Sono gesti vili, vergognosi - va avanti Alberto Barbieri - chi abbandona sa che in questa zona è presente una colonia felina e che giornalmente sono presenti i gattari. Altrimenti sceglierebbero un altro luogo. Tutte le tre volte abbiamo informato i vigili urbani e la polizia. Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di risalire ai colpevoli visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in quella zona. Queste persone vanno fermate una volta per tutte».

