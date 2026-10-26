C’è tempo fino al 6 novembre per candidarsi alla direzione artistica e didattica della Scuola Civica di Musica di Oristano. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per individuare la figura che guiderà l’istituzione nel prossimo triennio, con la possibilità di prorogare l’incarico per altri due anni.

La selezione è rivolta a candidati in possesso di specifici titoli di studio musicali e di comprovata esperienza, maturata negli ultimi dieci anni, nella direzione artistica e amministrativa di scuole civiche di musica o istituti musicali riconosciuti, pubblici o parificati.

Il nuovo direttore dovrà coordinare il corpo docente, programmare le attività formative e artistiche e organizzare il funzionamento della scuola, compresa la gestione degli allievi, degli orari delle lezioni e delle attrezzature.

La graduatoria sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e di un progetto di gestione didattica e artistica, per un punteggio massimo di 100 punti.

L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili su InPA e sul sito istituzionale del Comune. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Partecipate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, all’indirizzo giorgiafoddis@comune.oristano.it o al numero 0783791251.

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