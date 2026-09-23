Oristano, nuovo trattamento contro le zanzare: le vie interessateNon si abbassa la guardia davanti al rischio West Nile, attività programmata per venerdì
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Non si abbassa la guardia davanti al rischio West Nile e a Oristano torna in campo la disinfestazione contro le zanzare. La Provincia, su richiesta del Comune, ha programmato per venerdì 25 settembre, dalle 3 del mattino, un nuovo trattamento in diverse zone della città.
L’intervento interesserà via Sassari, via Tharros e le aree limitrofe, oltre alla zona compresa nel perimetro delimitato dalle vie Dorando Petri, Lisbona, retro cimitero e ospedale, Rockfeller, Diaz, Manzoni, Michele Pira e Consolini.
Le operazioni si svolgeranno nelle prime ore della giornata e durante l’erogazione dell’insetticida viene raccomandato di non circolare nelle aree interessate e di tenere porte e finestre chiuse.
Dovranno essere messi al riparo anche gli eventuali piccoli animali domestici, mentre ciotole e abbeveratoi dovranno essere svuotati o coperti. È inoltre necessario non lasciare panni stesi all’aperto durante il trattamento.
La raccomandazione riguarda anche gli alimenti: frutta e ortaggi eventualmente esposti dovranno essere lavati accuratamente prima del consumo.