Il prossimo Consiglio comunale di Simaxis durerà a lungo. I consiglieri del gruppo di minoranza Uniti, quindi Giacomo Obinu, Chiara Atzori e Matteo Olia, hanno presentato ben sette interrogazioni. Con una vengono chiesti chiarimenti in merito all'annullamento della delibera della Giunta Comunale numero 49 del 2024, con la quale era stato adottato il

provvedimento relativo all'esclusione di un componente della compagnia barracellare in seguito a dei comportamenti ritenuti dal Comune scorretti. La minoranza chiede quale sia il fondamento giuridico in base al quale la Giunta abbia ritenuto di poter disporre la reintegrazione del barracello, pur permanendo una deliberazione consiliare che ne aveva

confermato l'esclusione. Interrogazione poi sulla conferma del sindaco di Siapiccia, Raimondo Deidda, alla

Presidenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso- La minoranza chiede affermativo, quali valutazioni positive sull'operato della precedente Presidenza Deidda abbiano indotto il sindaco di Simaxis a ritenere opportuna la riconferma e quali risultati conseguiti nell'interesse di Simaxis e di San Vero Congius abbiano giustificato politicamente tale scelta. Un'altra interrogazione riguarda l'Utilizzo di acqua potabile nella piazza municipale mediante allaccio realizzato per finalità antincendio. E ancora una sull'utilizzo di risorse comunali per i lavori eseguiti su un muri di proprietà privata. I consiglieri chiedono chiarimenti anche sull'individuazione dell'associazione "On stage" quel soggetto organizzatore dell'"Estate Simaghese". E tanto altro ancora. Per avere tutte le risposte bisognerà attendere la convocazione del Consiglio comunale.

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