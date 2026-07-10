Tutto pronto nella cittadina del Guilcier per i festeggiamenti in onore di San Palmerio. Per l’edizione targata 2026 la leva dei quarantenni ha preparato un ricco programma che, tra gli altri, vedrà sul palco Benji e Fede e Pino e gli Anticorpi.

I festeggiamenti religiosi si sono aperti lo scorso 3 luglio. Tutte le sere alle 19 la recita del rosario, seguita dalla celebrazione della messa e della novena. Lunedì 13, giorno del Santo, la prima messa sarà alle 7. Alle 10.30 si terrà invece la processione accompagnata dai cavalieri e dai gruppi folk. A seguire, la santa messa presieduta da Gianfranco Murru, arciprete metropolitano e rettore del Santuario del Rimedio.

I festeggiamenti civili si aprono oggi, venerdì 10 luglio, alle 22 con la 22ª Rassegna Folkloristica Ghilarzese "Ballu Sardu e Amistade", in occasione dei 50 anni del gruppo folk "Su Carruzu", presentata da Giuliano Marongiu.

Sabato 11 luglio si cambia genere. In programma, infatti, musica dance con l’evento "Millennium Anni ’90/2000", che vedrà come ospite speciale in console Renée La Bulgara. Domenica 12 luglio si inizia di pomeriggio con baby dance, truccabimbi, mascotte, zucchero filato e giochi per bambini. Alle 22 spazio al cabaret con Pino e gli Anticorpi.

Lunedì 13 luglio l’appuntamento è con il concerto live di Benji e Fede. I festeggiamenti si chiuderanno martedì 14 luglio con la Rassegna Rock del Guilcier. Sul palco i gruppi Dietro a frasi di canzoni, 2 Chitarre, Teedoo, Drucks e Fuori Stagione.

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