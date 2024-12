Termosifoni ancora spenti e nuovamente studenti in agitazione al liceo scientifico Mariano IV d'Arborea. Anche oggi, come del resto è accaduto la settimana scorsa, in diverse aule l'impianto di riscaldamento non ha funzionato. Ecco perché tantissimi studenti hanno abbandonato le aule. Un problema noto da tempo che a quanto pare però non viene risolto.

La dirigente Donatella Arzedi questa volta non ha preso bene però l'uscita degli studenti. E ha scritto il suo disappunto in una circolare rivolta alle famiglie dei ragazzi: «A seguito del cattivo funzionamento di parte dell'impianto di riscaldamento del secondo piano la maggioranza degli studenti ha deciso di abbandonare la scuola arbitrariamente», scrive la dirigente, «sebbene sia consapevole dei disagi affrontati in queste mattine da una parte dei docenti, studenti e personale, sottolineo che è stato da me personalmente rilevato come in tutte le aule ci fossero le condizioni per svolgere l'attività didattica».

la preside inoltre sottolinea che «è mio dovere garantire che ci siano le condizioni per lo svolgimento dell'attività didattica ed in caso contrario sono tenuti a decretarne la sospensione: ad oggi non si sono verificate condizioni tali da applicare detta misura. Ricordo infine che l'uscita arbitraria dall'aula e quindi da scuola è un comportamento sanzionabile dal nostro Regolamento di disciplina».

