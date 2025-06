Rallentare la progressione della demenza, compensare il declino cognitivo e funzionale, offrire sostegno a pazienti e familiari: nasce con questi obiettivi la nuova Comunità Integrata “CON.TATTO”, che sarà inaugurata venerdì, dalle 11 alle 18, in via Monte Gonare 18. Il progetto, promosso dalla Cooperativa Sociale CLARE ARL ONLUS, rappresenta un significativo passo avanti nel campo dell’assistenza alle persone affette da Alzheimer. Adiacente al Centro Diurno Integrato già attivo da sette anni, la nuova struttura dispone di 12 posti letto in ambienti confortevoli e immersi nel verde. L’inserimento residenziale, con permanenza giornaliera e notturna, consente interventi riabilitativi intensivi e personalizzati. Centrale è l’approccio Pedagogico-Clinico: “Non si cura solo la malattia, ma si valorizza la storia, l’identità e la dignità della persona - spiegano Anna Lisa Catte e Serena Delogu, presidentessa e vice della cooperativa - Le attività quotidiane, pensate in base ai bisogni individuali, includono stimolazione cognitiva, laboratori creativi e momenti di socializzazione”.

