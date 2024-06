Sarà l’autopsia a fare piena luce sulle cause della morte di Pietro Murru, il muratore 75enne deceduto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio alle porte di Oristano.

Secondo quanto si è appreso, inizialmente lo scontro non sembrava grave: poco dopo le 16 subito dopo il cavalcavia all’ingresso del ponte Tirso un’Alfa 156 ha tamponato la Fiat Punto su cui Murru viaggiava insieme alla moglie. Impatto piuttosto violento ma nessuna delle persone coinvolte sembrava in condizioni critiche: sono state tutte accompagnate al Pronto soccorso per precauzione. Qui all’improvviso la situazione è precipitata per Murru, originario di Massama: ha avuto un arresto cardiaco e nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare. La moglie invece è ricoverata in osservazione, mentre la conducente dell’Alfa è andata via dal pronto soccorso.

I vigili urbani, su disposizione del pm Andrea Chelo, hanno messo sotto sequestro i mezzi, è stata disposta anche l’autopsia. La conducente dell’Alfa rischia di essere indagata per omicidio stradale.

© Riproduzione riservata