Incidente mortale questo pomeriggio proprio sotto il cavalcavia a pochi passi dalla Basilica della Madonna del Rimedio, alle porte di Oristano.

All’inizio sembrava un incidente non grave e invece nel giro di due ore la situazione è precipitata: l’anziano che viaggiava con la moglie su una delle auto coinvolte è deceduto al Pronto soccorso del San Martino di Oristano per un improvviso arresto cardiaco. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118.

-Notizia in aggiornamento -

© Riproduzione riservata