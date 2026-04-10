“Immediata indizione della conferenza di servizi, approvazione del progetto esecutivo, gara d’appalto entro l’anno e successiva realizzazione dei lavori”. Più che un cronoprogramma, è l’obiettivo indicato dall’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri per il nuovo mercato civico di via Mazzini, che entrerà nel vivo con la demolizione dell’attuale struttura e la costruzione di un edificio completamente rinnovato, mantenendo il portale storico su via Mariano IV. Il progetto, presentato all’Hospitalis Sancti Antoni dai progettisti Silvano Vedelago e Costantino Soddu, prevede una struttura più compatta con 18 box, una galleria centrale per la vendita, spazi per la degustazione e circa 500 metri quadrati tra aree verdi e socialità, oltre a percorsi accessibili e collegamenti con i parcheggi. “Sarà uno spazio multifunzionale e contemporaneo: non solo luogo di acquisto di prodotti locali, ma anche un punto di incontro e degustazione” - ha detto il sindaco Massimiliano Sanna. Sulla stessa linea l’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen: “Il nuovo mercato sarà aperto alla socialità e alle eccellenze del territorio, alternativo ai grandi centri commerciali” con l’obiettivo di “trasformare la struttura in un vero polo di attrazione per residenti e turisti”. L’intervento vale circa 6 milioni di euro: “Il Comune dispone di circa 4 milioni di euro, la restante parte verrà coperta al momento con la contrazione di mutuo, ma chiederemo alla Regione di sostenerci economicamente”, ha precisato il primo cittadino. A fronte delle frequenti polemiche, l’assemblea ha registrato però molte sedie vuote. Presenti alcune associazioni di categoria e diversi amministratori comunali, soprattutto di minoranza. Durante dibattito, Confartigianato ha chiesto un raccordo con le altre realtà mercatali cittadine, l’architetto Rossella Sanna ha sollecitato maggiore attenzione al verde, Confcommercio ha lamentato il mancato coinvolgimento nella fase progettuale, mentre dai banchi dell’opposizione sono arrivate critiche su tempi lunghi e scarso passaggio nelle commissioni.“Del progetto del mercato si parla da anni, non sono certo mancati i momenti di confronto – ha concluso Sanna –. È arrivato il momento di fare sintesi e finalmente dare gambe al progetto”.

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