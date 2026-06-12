Norbello, ecco la Giunta del sindaco Matteo MancaPrime nomine per il nuovo Esecutivo comunale
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Il sindaco Matteo Manca ha presentato la nuova Giunta. Vicesindaco è Simona Mele con deleghe a cultura, politiche sociali e Unione di Comuni. Fabio Cau sarà assessore ad agricoltura, ambiente, politiche giovanili e Consulta anziani. Erika Berrutti avrà Pubblica Istruzione, associazioni e anche lei politiche giovanili e Consulta anziani.
«Settori di particolare importanza, per questo li ho assegnati a entrambi. Ci saranno grandi investimenti» spiega Manca.
Danilo Mele è invece assessore a sport e decoro urbano. Capogruppo di maggioranza Loris Meloni. Il sindaco tiene per sé bilancio, programmazione, lavori pubblici, grandi eventi e personale.
Manca annuncia che Il vicesindaco resta in carica due anni e mezzo: «Priorità - spiega - è preparare i ragazzi a diventare il prossimo sindaco. Chi accetterà di candidarsi sarà vicesindaco nell’ultima parte di legislatura. Alice Casula, prevista assessore - sottolinea Manca- , ha chiesto di entrare in Giunta nella seconda parte dove ci sarà spazio anche per altri consiglieri e non eletti. Auguri ai nuovi assessori: - conclude il sindaco- vivano con gioia e entusiasmo. Li supporterò ma li lascerò liberi di fare, anche sbagliando. Al paese chiedo pazienza: aiutateli».