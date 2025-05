«Fermate il massacro di uomini donne e bambini a Gaza». È l’appello alla base del flash mob previsto per venerdì in piazza Eleonora a Oristano. Alle 18 cittadini e cittadine si ritroveranno ai piedi della statua della giudicessa per una manifestazione di pace.

L’evento è nato spontaneamente su internet, attraverso la chat del comitato “Prima gli esseri umani” e poi rimbalzato su altre chat e gruppi social.

«Come cittadini sentiamo il dovere di mobilitarci per chiedere l’immediata sospensione dei brutali attacchi condotti da Israele contro la popolazione civile palestinese - affermano gli organizzatori - Un genocidio che, secondo alcuni osservatori, avrebbe già causato oltre 200mila morti fra quelle causate dalla guerra e quelle legate alle condizioni sanitarie e di denutrizione». Una situazione gravissima che ha toccato il culmine con «il con il blocco imposto da Israele agli aiuti umanitari, in spregio a ogni convenzione internazionale. Con il rischio di epidemie e una carestia fra gli abitanti di Gaza. Particolare apprensione suscita inoltre l’annuncio del premier israeliano Netanyahu per l’invasione totale di Gaza».

Con la manifestazione gli organizzatori fanno appello a tutte le istituzioni civili e religiose, associazioni, rappresentanze sociali, cittadini e cittadine perché «con una decisa e massiccia presa di posizione contribuiscano a ottenere un immediato cessate il fuoco fra le due parti, con la liberazione degli ostaggi dei due schieramenti e con il ripristino di condizioni civili di vita e di salute della popolazione palestinese, ormai allo stremo».

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare.

