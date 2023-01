Non funziona l’impianto di riscaldamento e resta chiusa a Oristano la scuola primaria di via Solferino.

Ieri in tarda serata il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato un’ordinanza che dispone lo stop alle lezioni da oggi fino al 24 gennaio.

«Considerato che il complicato intervento manutentivo previsto non potrà essere effettuato con l’auspicata celerità, che le soluzioni alternative per riscaldare l'edificio non hanno dato buon esito e viste le attuali condizioni meteorologiche e climatiche, la scuola sarà chiusa fino al 24 gennaio», si legge nel documento firmato dal primo cittadino.

(Unioneonline/L)

