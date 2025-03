Forza Italia tiene sotto scacco la maggioranza di Massimiliano Sanna. Ancora una volta gli azzurri (fatta eccezione per Francesco Pinna), hanno mandato un segnale forte e chiaro agli alleati e non si sono presentati in Consiglio: centrodestra senza numeri e seduta sospesa.

Appena il tempo di osservare un minuto di silenzio per i recenti lutti che hanno colpito la comunità (la scomparsa della dottoressa Gisella Masala, il maestro Antonio Manis e il dottor Lido Pinna) che dalla minoranza è arrivata la richiesta di verifica del numero legale. Solo dieci presenti: assenti giustificati Fulvio Deriu, Antonio Iatalese (che aveva annunciato il ritardo) e Sergio Locci, mentre il centrosinistra ha occupato i posti del pubblico.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Puddu, ha quindi convocato una conferenza urgente dei capigruppo, ma dopo un’interruzione di 40 minuti, alla conta della vice segretaria hanno risposto in undici. Tutti a casa. I forzisti, che contano cinque consiglieri e un solo assessore, da tempo chiedono più spazio in Giunta (anche se le posizioni tra gruppo consiliare e segreteria provinciale non sembrano allineate). Il tavolo politico, a questo punto, non è più rinviabile.

