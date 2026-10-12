L’università esce dalle aule e incontra la città, in una piazza che si prepara a diventare luogo di incontro per studenti, docenti e laureati. Mercoledì 14 ottobre, dalle 18.15, piazza Mariano IV ospiterà il Welcome to UNO Community party, la festa organizzata dal Consorzio UNO con il patrocinio del Comune di Oristano.

La scelta della location non è casuale. Lo storico edificio di piazza Mariano IV è stato interessato da un importante intervento privato di recupero e valorizzazione, che ha restituito nuovi spazi al centro cittadino. Una parte degli ambienti rinnovati è stata destinata alle attività didattiche dell'ateneo cittadino, con due aule pronte ad accogliere gli studenti: una da 50 posti e l’altra da 28.

L’iniziativa nasce per accogliere le nuove matricole, festeggiare chi ha conseguito la laurea e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità universitaria. Ma anche per consolidare il rapporto tra l’università e il tessuto cittadino, rendendo i giovani protagonisti della vita degli spazi urbani.

«Con il Welcome to UNO vogliamo innanzitutto offrire alla nostra comunità un momento per incontrarsi e riconoscersi anche fuori dagli spazi della didattica», sottolineano il presidente del Consorzio UNO, Gian Valerio Sanna, e il direttore generale Francesco Asquer. «Ma scegliere di farlo in Piazza Mariano ha anche un significato più ampio: crediamo nel valore di una presenza universitaria capace di vivere la città, costruire relazioni con chi vi opera e contribuire, insieme agli altri attori del territorio, a renderne gli spazi più vissuti dai giovani».

Il programma prevede l’accoglienza alle 18.15, un momento dedicato alle matricole e ai laureati dalle 19 e, dalle 20.15, la festa con food, drink e dj set di Sandro Azzena.

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