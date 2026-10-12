Tante persone e tanta generosità. Successo per “Walk for the cure”, la camminata della salute promossa dall'assessora ai Servizi sociali del Comune di Baratili, Manuela Saba, a sostegno del progetto di lotta al tumore al seno a cura di Komen Italia e della Asl di Oristano.

Gli obiettivi erano due: ricordare l'importanza della prevenzione, che spesso può salvare la vita, e raccogliere fondi per organizzare screening per il tumore al seno a partire dai 30 anni. Sono stati raccolti quasi duemila euro, una cifra inaspettata.

«Ieri mattina abbiamo fatto una bella passeggiata all'insegna della solidarietà e dell'arte – racconta l'assessora Saba che combatte da tantissimi anni contro questo male, tra letti di ospedale e chemioterapia – Abbiamo fatto tappa davanti a ogni murale dedicato alla Vernaccia, con tanto di spiegazione da parte del sindaco e di una nostra concittadina». Visto il successo, ora l'assessora è al lavoro per raggiungere un altro traguardo: «Costituiremo un gruppo di volontarie Komen Sardegna nella nostra zona – annuncia Saba – Sarà la partenza per raccogliere fondi per la prevenzione nel nostro territorio».

© Riproduzione riservata