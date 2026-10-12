Quattro appezzamenti ricavati all’interno di un canneto, un impianto di irrigazione artigianale e una quinta area utilizzata come essiccatoio: così era organizzata una piantagione di cannabis indica individuata dalla Polizia in un terreno agricolo in provincia di Oristano, un tempo utilizzato come ovile.

E per questo è stato denunciato un 40enne ritenuto responsabile della gestione della coltivazione e della detenzione della sostanza stupefacente.

All’interno di una baracca presente sullo stesso fondo, utilizzata anche come ricovero per gli attrezzi, gli operatori hanno rinvenuto quasi dieci chilogrammi di marijuana già sbocciolata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sostanza costituiva il prodotto di almeno 250 piante già tagliate e fatte essiccare.

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