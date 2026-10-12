Mammografie gratuite per le donne tra i 40 e i 49 anni, pap test e vaccinazioni contro l’Hpv: la Asl 5 di Oristano amplia gli appuntamenti dedicati alla prevenzione oncologica in occasione dell’Ottobre Rosa. Accanto alle iniziative all’ospedale San Martino, gli screening raggiungeranno anche le Case della Comunità del territorio, con accesso diretto e senza prenotazione.

Le mammografie gratuite si potranno effettuare al San Martino mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, dalle 8 alle 18, e venerdì 16 ottobre, dalle 8 alle 14. Il servizio è rivolto alle donne tra i 40 e i 49 anni, non comprese negli screening ordinari. «La diagnosi precoce può salvare la vita», spiega la direttrice della struttura di Radiologia Graziella Agus. È obbligatoria la prenotazione ai numeri 0783.317300, oggi dalle 14 alle 19 e domani dalle 8 alle 19.

Per pap test e vaccino contro il papilloma virus, gli open day al San Martino sono in programma venerdì 16 e 23 ottobre, dalle 14 alle 19, e sabato 17 e 24 ottobre, dalle 8.30 alle 13. Il pap test è gratuito per le donne tra i 25 e i 64 anni, mentre la vaccinazione contro l’Hpv è offerta gratuitamente nella fascia tra gli 11 e i 30 anni. Per accedere basta presentarsi con la tessera sanitaria, senza prenotazione.

La prevenzione si sposta anche nelle Case della Comunità: a Santu Lussurgiu martedì 13 ottobre, dalle 15 alle 17; a Bosa lunedì 19 e mercoledì 21 ottobre e lunedì 23 novembre, dalle 15 alle 18; a Tramatza mercoledì 21 ottobre, dalle 14.45 alle 17; a Samugheo mercoledì 28 ottobre, dalle 14.45 alle 17; a Ghilarza mercoledì 4 novembre, dalle 15 alle 18; a Laconi sabato 7 novembre, dalle 8.45 alle 13.

«Abbiamo pensato a dei percorsi gratuiti e distribuiti su tutto il territorio per rendere ancora più semplice, per le donne, accedere alla prevenzione oncologica», sottolinea la direttrice generale della Asl, Grazia Cattina, invitando le donne a partecipare: «Qualche minuto del proprio tempo speso in maniera preziosa che può salvare la vita».

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