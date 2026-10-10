Ha preso il via il fine settimana all'insegna della scoperta del patrimonio culturale, storico e archeologico del paese con la manifestazione Monumenti Aperti che andrà avanti anche per la giornata di domenica 11 ottobre. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un percorso che attraversa millenni di storia, dalle testimonianze della civiltà nuragica fino ai luoghi della devozione popolare. contemporanee dell'arte fotografica.Saranno cinque i monumenti visitabili gratuitamente durante la manifestazione.

Tra questi spicca il Nuraghe Cuccurada, uno dei siti archeologici più importanti del territorio. Nel centro abitato i riflettori saranno puntati sulla Chiesa parrocchiale di San Bernardino da Siena, la Chiesa del Carmine e la Chiesa di Sant'Antioco. Il percorso proseguirà verso il Nuraghe Su Cunventu, raggiungibile attraverso Is Cammineras, gli antichi sentieri che collegavano campagne e comunità. I monumenti saranno visitabili dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Il Nuraghe Cuccurada osserverà invece l'orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Le visite alle chiese saranno sospese durante le celebrazioni religiose.

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