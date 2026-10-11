Ancora un grifone, ma stavolta, fortunatamente, è vivo. Questa mattina, a Fordongianus, gli agenti del Corpo forestale di Villaurbana hanno soccorso un esemplare in difficoltà.

Il volatile è stato immediatamente trasferito presso la Clinica veterinaria Duemari di Oristano, dove ha ricevuto le prime cure. «Il grifone non sta bene, è molto abbattuto e presenta importanti problemi sistemici – spiega il veterinario della clinica, Paolo Briguglio – Ma non presenta lesioni traumatiche. Si tratta di un esemplare adulto, senza anello. Quindi nato in Sardegna».

Intanto, l'attenzione sui volatili resta alta. La settimana scorsa, un giovane grifone è stato trovato morto dopo essere stato colpito da una pala eolica della centrale del Grighine, nel territorio compreso tra Mogorella, Siamanna e Villaurbana.

A denunciare l'accaduto era stata Francesca Piga, di Samatzai, nota influencer con il nome PillyPolly Franca. Anche in quel caso era intervenuta la Forestale e la carcassa era stata trasferita alla clinica Duemari. La vicenda ha suscitato importanti reazioni.

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