Lavori in corso a Baratili per formare la nuova Consulta giovani. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per la costituzione e il funzionamento.

La novità più importante riguarda l'età: per la prima volta, infatti, potranno partecipare anche i minori, un modo per dare riscontro alle esigenze riscontrate e segnalate negli anni. Possono iscriversi gratuitamente tutti i residenti di età compresa tra i 14 e i 30 anni. Le iscrizioni si svolgeranno in due fasi: la prima fase si concluderà il 26 ottobre. Al termine tutti gli iscritti potranno eleggere il presidente e il direttivo. Poi le iscrizioni saranno riaperte senza alcun limite di tempo.

Il Comune invita le famiglie a sensibilizzare i propri ragazzi affinché comprendano l'importanza di una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e amministrativa della comunità e sul ruolo fondamentale della consulta quale organo di inclusione e coinvolgimento. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Comune.

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