Curcuris, 380mila euro per far rinascere l'ex stazione ferroviariaIl Comune definisce il gruppo di lavoro per il recupero della struttura e delle aree esterne: la progettazione sarà affidata a un professionista esterno
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Un investimento di 380mila euro per il recupero dell’ex stazione ferroviaria e la riqualificazione delle aree esterne. È quanto previsto dal Comune di Curcuris, che con la determinazione dell’Area tecnica del 2 ottobre scorso (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) ha definito l’organizzazione del gruppo di lavoro incaricato di seguire le diverse fasi dell’intervento.
Il responsabile unico del progetto (Rup) è il geometra Rossella Ardu, responsabile dell’Area tecnica comunale. A lei spettano la programmazione della spesa, la verifica del progetto ai fini della validazione e la predisposizione della documentazione necessaria per le procedure di gara.
La progettazione di fattibilità tecnico-economica, la redazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori e il collaudo o la verifica di regolare esecuzione saranno invece affidati a un professionista esterno.
Il provvedimento rappresenta un passaggio organizzativo nell’iter dell’opera pubblica. Per conoscere i tempi effettivi di realizzazione saranno necessari i successivi atti relativi alla progettazione e all’affidamento dei lavori.