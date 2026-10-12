Presto si laureerà in Management del turismo e sostenibilità e, per realizzare la tesi, ha chiesto l'aiuto dei suoi compaesani. Una studentessa di Cabras sta analizzando il fenomeno del turismo nella cittadina lagunare. Sarà motivo di studio anche l'opinione dei cittadini. Chiunque può dare il proprio contributo compilando il questionario pubblicato sul sito istituzionale del Comune, che ha patrocinato il progetto di ricerca della studentessa dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il progetto propone un questionario per analizzare le percezioni dei residenti del Comune di Cabras in relazione agli impatti economici, ambientali e sociali del turismo sul territorio, nonché il loro atteggiamento e sostegno rispetto al futuro sviluppo turistico della destinazione. Il questionario è rivolto esclusivamente ai residenti maggiorenni. Per compilare il questionario, che richiede circa 5 minuti, è necessario essere maggiorenni.

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