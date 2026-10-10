Centouno candeline a Nughedu Santa Vittoria per Sisinnia Mattu. Per lei un compleanno speciale il 9 ottobre con la visita della sindaca Vanessa Corda e del vescovo Monsignor Roberto Carboni in questi giorni in visita pastorale a Nughedu Santa Vittoria. Con lui anche il parroco don Antonello Cattide. Quella della signora Sisinnia, figlia di Giuseppe Tatti e Bonacata Fadda, è stata una vita semplice. «Mio padre faceva il pastore e io e le mie sorelle andavamo ad accudire le pecore», aveva ricordato lo scorso anno in occasione dei 100 anni. Anche il marito Salvatore Tatti, scomparso nel 2008, faceva l’allevatore. E Sisinnia, oltre a dedicarsi alla famiglia ed essere una cristiana praticante, dava una mano con il lavoro, preparando il formaggio. L’ultracentenaria vive ancora sola, accudita comunque dai figli Daniele e Giuseppe che abitano anche loro nel centro del Barigadu ed Antonio che vive ad Alghero. Tzia Sisinnia ha frequentato la scuola sino alla terza elementare. Negli ultimi tempi l’età si sta facendo sentire e ad assisterla ci sono anche delle Oss.

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