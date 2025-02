Gli obiettivi sono diversi: incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze, sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana e infine promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano.

L’Othoca di Oristano partecipa alla XIV edizione dei Campionati di Italiano, quest’anno dedicata a Giovanni Boccaccio, di cui ricorrono i 650 anni dalla scomparsa.

«Siamo l’unica scuola di Oristano che partecipa alla competizione - spiega il dirigente scolastico Franco Frongia - a prova che nel nostro Istituto, benché di impostazione tecnico-scientifica, si valorizza anche la formazione umanistica».

La competizione sarà strutturata in tre fasi: gara d’Istituto, gara regionale e gara nazionale. Si inizia domani lunedì 3 febbraio, con la categoria Junior (biennio), mentre le classi del triennio si sfideranno giovedì 6 febbraio. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, gli Uffici Italianisti e il Premio Campiello Giovani.

© Riproduzione riservata