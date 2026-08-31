Dopo la parentesi imposta dal caldo, l’Ecocentro comunale di via Oslo torna alla normalità. Da mercoledì 2 settembre saranno infatti ripristinati i consueti orari estivi di apertura, che resteranno in vigore per tutto il mese.

La modifica arriva dopo la chiusura anticipata adottata il 14 agosto, quando l’ondata di calore che aveva interessato la Sardegna aveva portato alla sospensione dell’apertura pomeridiana e alla chiusura quotidiana della struttura alle 12. Ora, con le temperature rientrate nella media stagionale, il servizio può riprendere secondo il calendario ordinario.

Il nuovo orario prevede l’apertura il lunedì dalle 7 alle 14; il martedì dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 18; il mercoledì dalle 7 alle 14; il giovedì dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il venerdì l’Ecocentro sarà accessibile dalle 7 alle 14, mentre il sabato sarà aperto dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Si torna così a una maggiore disponibilità del servizio anche nelle ore pomeridiane, dopo le settimane caratterizzate dalle limitazioni legate alle condizioni meteorologiche.

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