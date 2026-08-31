Linea telefonica e internet assenti a Bonarcado su alcuni operatori. Il problema va avanti da una ventina di giorni, un grosso operatore telefonico nazionale, Iliad, non riesce a garantire una stabile e duratura linea mobile e web.

A denunciare tanti cittadini: «Bonarcado è isolata con problemi che durano da una ventina di giorni. La rete Iliad e quella Wind va a sbalzi. Nelle parti alte arriva il 5g ma anche dal 5g non è possibile chiamare. Abbiamo segnalato, però da Oristano riferiscono che non c'è nessuno problema e che non sono arrivate altre segnalazioni dalla zona». Tanto persiste il problema che diversi utenti hanno deciso di cambiare gestore telefonico e di internet.

La sindaca Annalisa Mele ha interpellato direttamente la compagnia Iliad per sollecitare una soluzione definitiva e tempestiva: «In diverse zone del centro abitato e del territorio comunale si registrano difficoltà nell’effettuare e ricevere chiamate nonché nell’utilizzare regolarmente la connettività dei dati. Il persistere del disservizio sta determinando notevoli disagi alla popolazione, considerata l’importanza orami essenziale dei servizi di comunicazione mobile tanto per le ordinarie esigenze personali e lavorative, quanto soprattutto per le comunicazioni aventi carattere di urgenza». Alla luce delle numerose segnalazioni ricevute «si chiede di effettuare le verifiche tecniche e della rete Iliad nel territorio e adottare gli interventi necessari per il ripristino immediato del servizio», precisa la sindaca.

Una problematica che crea disagi a tutti i residenti per lavoro, questioni sanitarie e altre esigenze personali, in modo particolare alle persone appartenenti alla fascia della terza età e dei fragili.

© Riproduzione riservata