Conclusi i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza del primo piano dell’edificio, l’asilo nido di via Satta riapre le porte ospitando da subito una ventina i bambini.

Ieri mattina il sindaco, Massimiliano Sanna, e gli assessori Carmen Murru e Simone Prevete, insieme alla dirigente comunale Milena Deligia, hanno incontrato i bambini e il personale dell’asilo.

«L’appalto, finanziato con fondi del Pnrr e aggiudicato per 750mila euro, si è concentrato sulla riqualificazione e la messa in sicurezza dell’asilo per restituirlo alla fruizione delle famiglie - spiega Sanna -. La crisi demografica si contrasta soprattutto offrendo servizi alle famiglie e ora puntiamo al raddoppio della capacità di accoglienza: una volta che anche il primo piano sarà completato e il servizio andrà a regime si potranno ospitare fino a 60 bambini».

«Abbiamo accolto con grande soddisfazione i primi bambini che erano accompagnati dai genitori – sottolineano Murru e Prevete – Hanno fatto ingresso per la prima volta nell’asilo rinnovato, trovando ambienti accoglienti, giochi e un equipe di professioniste pronte a iniziare questo nuovo percorso». «Nei prossimi mesi sarà completato il piano terra consentendo l’apertura dell’intero edificio», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri.

