Vento nuovo per l'Avis provinciale di Oristano. Dopo le elezioni avvenute sabato 29 marzo, nella sala convegni l'anfora di Tramatza, ora è stato formato il nuovo direttivo.

Il nuovo presidente è Bruno Cannea, proveniente dalla comunale di Simaxis. In seguito alla sua elezione Cannea poi ha scelto la sua squadra. Fanno parte del gruppo rinnovato la vice presidente Loredana Ledda dell'Avis di Marrubiu e il vice presidente vicario Marco Cirronis dell'Avis di Mogoro.

Poi ancora i tesoriere Mariano Atzori, anche lui proveniente dall'Avis di Mogoro e il segretario Agostino Deidda dell'Avis di Ardauli. È stato confermato addetto contabile Adriano Siuni. Mentre il direttore sanitario è il dottor Bruno Floris.

Fanno parte del consiglio anche Marco Cara dell’Avis diAles, Giovanni Barra della squadra di Samugheo, Giuseppe Stara che arriva dalla sede di Solarussa, Stefano Sanna dell’Avis di Ghilarza, Antonio Sarais da Santa Giusta, Stefano Mattana da Baressa e Remo Peis di Gonnostramatza. Il nuovo consiglio eletto resterà in carica fino al 2028.

L'associazione è sempre in prima linea per far capire l'importanza della donazione del sangue, ma anche per organizzare le varie raccolte di sangue in tutta la provincia di Oristano.

