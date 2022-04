“Non mi ricandiderò come sindaco alle prossime elezioni comunali di Oristano del 12 giugno 2022. È una decisione mia, sofferta e difficile. Lavorerò fino all'ultimo giorno di mandato per lasciare agli Oristanesi una città migliore di quella che ho trovato 5 anni fa".

Questo l’annuncio, affidato a un post su Facebook, del sindaco di Oristano Andrea Lutzu, eletto cinque anni fa per il centrodestra, che prosegue: "Amministrare Oristano è stato impegnativo, ha assorbito ogni istante del mio tempo di questi ultimi 5 anni, ma è stato un privilegio e un onore”.

"Nei prossimi giorni – aggiunge poi il sindaco di Oristano - ragionerò sul mio eventuale futuro politico. Sicuramente mi prenderò una lunga pausa di riflessione che utilizzerò per dedicarmi alla famiglia che ho sacrificato molto in questi anni: tornerò a fare il padre ed il marito a tempo pieno e mi immergerò totalmente nel mio mestiere di ingegnere e nelle mie passioni".

